Ascoli: De Sanctis nel mirino del club marchigiano

Morgan De Sanctis, vice-direttore sportivo della Roma, sarebbe finito nel mirino dell'Ascoli. Il presidente del club bianconero Massimo Pulcinelli, come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, avrebbe pensato proprio all'ex portiere giallorosso, uomo di fiducia della proprietà americana della Roma, per ricostruire una squadra vincente e riportarla in Serie A. De Sanctis rimane il candidato più accreditato, ma in lizza ci sono anche Marco Giannitti (che può vantare due promozioni in A con il Frosinone), Raffaele Rubino e Giorgio Perinetti che il campionato cadetto lo ha già vinto con Bari, Siena e Palermo.

(Corsport)