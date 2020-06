Ambizioso Petrachi: "Teniamo i big e il gioiello Zaniolo"

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport non nascondendo quella che è la volontà del club giallorosso, come anche la speranza di tutti i tifosi: tenere per la prossima stagione Zaniolo e Pellegrini. La Roma farà ovviamente di tutto per non cederli, ma la possibilità che possano partire non va esclusa del tutto. L'obiettivo primario è infatti quello di vendere, e i nomi in cima alla lista del ds salentino in uscita sono quelli di Schick e di Florenzi, oltre che di tutti gli altri giocatori in prestito che però hanno meno mercato. In aggiunta sembra che in vista della prossima stagione Petrachi sia corteggiato dalla Fiorentina, che lo vorrebbe in società al fianco di Pradè per gestire le operazioni di mercato.

(La Repubblica)