Amato dagli allenatori e nello spogliatoio: storia di Pedrito che vinse ogni trofeo

La Roma è ormai ad un passo dal colpo Pedro. Un giocatore che andrà ad innalzare la qualità e l'esperienza della rosa di Fonseca. Un tipo umile, silenzioso, con un gran sorriso e le qualità necessarie per essere un gregario campione del mondo, un tipo che muovendosi in seconda fila nella vita ha vinto due “tripeletes” e 25 titoli. Guardiola lo adorava, così come Del Bosque e Luis Enrique. A volte titolare, a volte no, ma sempre importante. Per le referenze chiedere anche a Conte, col quale Pedro ha vinto una Premier League, o a Sarri, quello del trionfo in Europa League. È stato l’unico giocatore al mondo in grado di segnare, in 6 competizioni differenti in un anno solare, il 2009. Pedro è un vincente, non ha perso la fame.

(gasport)