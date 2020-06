Allarme, 9 infortunati: Milan, Roma e Torino stanno già pagando

Per i calciatori la ripresa del campionato sarà un po'come vivere l'inizio di una nuova stagione, visti i mesi di stop dovuti al Coronavirus. A rendere però la situazione più rischiosa sarà il ritmo con cui i calciatori della Serie A saranno chiamati a scendere in campo. Un vero e proprio tour de force per fare in modo di chiudere la stagione in tempi ragionevoli.

E i primi infortuni si sono già visti nei centri sportivi dei vari club. Le squadre che stanno meglio di tutti sono senza dubbio Atalanta, Bologna ed Inter, con Fiorentina e Parma che seguono. Il Milan, invece, ha pagato la ripresa a caro prezzo e anche la Roma ha dovuto immediatamente fare i conti con gli infortuni di Perotti e Pau Lopez. Sfortunato anche il Toro, che aspetta di conoscere i tempi di recupero di Baselli. Sorridono, invece, gli infortunati di lungo corso che pensavano di dover dire addio alla stagione. Fra questi, Nicolò Zaniolo.

(Gasport)