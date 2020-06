Alla fine l’algoritmo che spaventa il pallone è solo un grande bluff

Finalmente il 20 giugno si ricomincia a giocare, riprende il campionato. Ovviamente la speranza è che si possa concludere, ma il rischio di un nuovo stop è dietro l'angolo. Ecco allora il piano B, play-off e play-out, e il tanto criticato piano C, ovvero l'utilizzo di un algoritmo in caso di cristallizazione della classifica. Non è altro che una classifica ponderata che dovrebbe basarsi sulla media-punti fatta nelle partite già giocate in casa, proiettata su quelle che resterebbero da giocare per arrivare al totale casalingo di 19. Idem per le 19 in trasferta. In tal modo la Juventus vincerebbe lo scudetto con 2 punti di vantaggio sulla Lazio, anche perché lo scontro diretto è da giocare a Torino e i bianconeri in casa finora hanno una media punti di 2,85, la squadra di Inzaghi di 2,17 in trasferta. L'Inter finirebbe terza a -10, l'Atalanta quarta, mentre Roma e Napoli andrebbero in Europa League. Il Milan, invece, verrebbe scavalcato da Verona e Parma, scivolando al nono posto. In Serie B Spal, Brescia e anche Lecce per 3 decimi di punto nei confronti del Genoa.

(Il Giornale)