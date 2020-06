Algoritmo? Arriva un altro no. La Lega vota la "media punti"

Più che un algoritmo, una semplice moltiplicazione: la media punti di una squadra «per» le giornate di campionato mancanti. La proposta arriva dalla Lega Serie A e riguarda i criteri per stilare la classifica in caso di stop definitivo al campionato: verrà discussa già oggi nella riunione con le componenti convocata dalla Figc e nell’assemblea di domani mattina.

La base di partenza è che il calcolo può essere applicato solo nel caso in cui le squadre avessero giocato, fino a quel momento, un numero differente di partite. Basterà moltiplicare la media punti stabilita fino a quel momento per il numero di giornate che la squadra non potrà disputare. Il prodotto determinerà il punteggio finale in classifica. Nel caso opposto, cioè se tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di gare, la classifica verrà semplicemente cristallizzata. Esce di scena, di fatto, il piano "B" playoff e playout, che la maggioranza dei club non ha mai apprezzato.

Capitolo Coppa Italia: si aspetta ancora una risposta alla richiesta della Lega di anticipare di ventiquattro ore le due semifinali di Coppa Italia. La sensazione è che l’autorizzazione verrà concessa e che si tornerà in campo già venerdì 12. In settimana è attesa una lettera impegnativa da parte di Dazn e Img sul prossimo pagamento della sesta rata dei diritti tv.

(Gasport)