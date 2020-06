Algoritmo, accordo Figc-Lega più vicino

Oggi, con l'ufficialità della ripartenza della Coppa Italia il 12 e 13 giugno, si rimette in moto il calcio italiano. Sempre nella giornata odierna la Lega di serie A vivrà un’altra assemblea, che si occuperà di piani B e C in caso di nuovo stop. Su una cosa sono tutti d’accordo o quasi: vade retro playoff e playout. L'alternativa è l'algoritmo, che utilizzerebbe una media punti classica per equilibrare ciò che l’emergenza può determinare (squadre che hanno giocato partite in più o in meno rispetto alle altre). Il sistema non sarà utilizzato comunque per assegnare lo scudetto. Il suo limite è quello di non «pesare» la difficoltà delle partite fin qui disputate e di quelle da disputare. Si deciderà tutto lunedì in consiglio federale. Ma le parti sono vicine.

(gasport)