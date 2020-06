Aiuti per 21 milioni: soldi a tre leghe, calciatori e tecnici

Con una maxi manovra da 21 milioni, la FIGC va in soccorso del calcio italiano. Ogni Lega, escluso la serie A, avrà 5 milioni: B, Lega Pro e Dilettanti. Tre milioni andranno a un fondo calciatori e calciatrici, stessa cifra per gli allenatori. 700mila euro sono stati stanziati per aiutare i club della serie A femminile a ripartire. «È un’iniziativa che non ha precedenti - dice Gravina - e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa»

(gasport)