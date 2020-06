Accordo su due gare in chiaro ma senza spot publicitari

Il calcio del post-Covid apre alle partite in chiaro: sarà possibile seguire Verona-Cagliari sul canale youtube di Dazn, che non dispone di altre reti in chiaro e Atalanta-Sassuolo (19.30 ) su Tv8. Così il Ministro dello Sport Spadafora alla Rai: «Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky e non degli altri ci sarebbero stati problemi. Questa cosa se si fa lo si fa grazie alla consapevolezza di tutti, Sky, Rai, Mediaset, Dazn, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini. E’ giusto che tutti possano farlo e nessuno paghi i danni di questa operazione». Uno degli accorgimenti necessari sarà quello di vietare la messa in onda di messaggi pubblicitari durante la partita, ma anche un quarto d’ora prima e dopo.

(gasport)