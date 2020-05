Zarate-Lotito: dalle accuse alla battaglia giudiziaria

La querelle Zarate-Lotito non si placa, e si sposta sul versante giudiziario per capire quali potranno essere le conseguenze della denuncia fatta dall’agente dell’ex calciatore della Lazio Luis Ruzzi nel corso di un servizio registrato, e non ancora andato in onda, per il programma «Le Iene» di Italia Uno. L’agente del calciatore argentino ha accusato Lotito di aver architettato un meccanismo particolare per il pagamento dello stipendio di Zarate che prevedeva un ingaggio ufficiale di 7 milioni netti (in cinque anni) ed uno parallelo, ma mascherato, di altri 13 che sarebbero arrivati al giocatore sotto forma di commissioni. La Lazio ovviamente respinge le accuse ma la Procura della Figc si è già mossa, aprendo un fascicolo d’inchiesta, ma potrebbe presto farlo anche quella ordinaria, visto che - se le accuse di Ruzzi fossero provate - si configurerebbero una serie di reati per Lotito, tra cui quello di evasione fiscale.

(gasport)