Zaniolo, la star mediatica all’ultimo sprint-recupero

Continua ad utilizzare i social come un qualsiasi ragazzo di vent’anni, quando perde alla PlayStation per scommessa canta anche una canzone in dialetto napoletano. Presto, però, Nicolò Zaniolo raggiungerà il milione di followers su Instagram, un altro piccolo grande tassello del puzzle che lo vuole, oltre che calciatore di livello internazionale, anche personaggio mediatico. Ora però il classe '99 non ci pensa, è concentrato sul campo. I test fatti a Trigoria hanno dato risposte confortanti e quindi può iniziare l’ultima fase del suo recupero. L’obiettivo è progredire giorno dopo giorno, con un occhio particolare anche alle date. Oggi sono quattro mesi dall’infortunio e lo stop del campionato lo ha in parte aiutato. Se si riprenderà a giocare Nicolò potrà aiutare la Roma nella lotta alla Champions League e potrà prepararsi per gli Europei spostati al prossimo anno.

(corsera)