Zaniolo e Pellegrini, Cristante e Diawara: tutti i gioielli a rischio

In attesa della ricapitalizzazione da 50 milioni da parte di Pallotta, e della ripartenza della trattativa per la cessione della socictà a Dan Friedkin, la Roma ha la necessità di sistemare il bilancio e la strada più semplice per riuscirci è tramite il calciomercato.

Petrachi si priverebbe volentieri di giocatori dall'ingaggio pesante come Pastore (7.9 milioni lordi), Florenzi, Perotti, Kolarov e Spinazzola (5.3 lordi per tutti e quattro), Fazio (4.4), Juan Jesus (3.9), oltre ai vari Nzonzi, Gonalons, Karsdorp, Coric, Bruno Peres e Santon. Riuscire a piazzarli tutti però sarà quasi impossibile. Per questo Petrachi, che dovrà anche trovare il modo di sostituire in maniera adeguata Smalling e Mkhitaryan, nel caso non si trovasse un accordo per trattenerli entrambi.

A rischio ci sono anche Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. L'ex interista era valutato circa 80 milioni prima che il Covid-19 ridimensionasse di circa il 30% il valore del calcio mondiale, ma comunque una sua cessione farebbe incassare al club una plusvalenza enorme. Discorso delicato anche per quanto riguarda Pellegrini, considerando anche la clausola rescissoria da 30 milioni che la società proverà a togliere, proponendo un rinnovo, con prolungament. Al momento, però, la situazione è in standby. Lo stesso discorso vale anche per Diawara e Cristante. Tutti e quattro sono pupilli di Fonseca, che ha già detto che vorrebbe tenerli. I più «vendibili» sono Kluivert e Under, oltre al giovane Riccardi.

(Corsera)