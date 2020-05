Villar smania: "Sogno un gol alla Samp"

La Roma è pronta a riprendere il cammino dalla gara con la Samp di Ranieri. Lo farà nel turno infrasettimanale del 23 o 24 giugno, dopo essersi fermata il primo marzo, con una vittoria a Cagliari. Fonseca sta pensando di ripartire da Gonzalo Villar. Il centrocampista ha giocato da titolare insieme a Cristante nell'ultima gara a Cagliari. «Non ero per niente nervoso quel giorno - ricorda il ragazzo - non vedevo anzi l'ora di giocare e mi sono divertito tantissimo. Fatto l'esordio, ora mi manca il primo gol con la Roma, anche se purtroppo non potrò festeggiarlo davanti ai nostri tifosi». Intanto da martedì a Trigoria riprenderà ad allenarsi anche la Primavera di Alberto De Rossi, nel tentativo di dare un bacino di giocatori ai quali rifarsi nei caso in cui Fonseca dovesse avere degli infortuni.

(La Repubblica)