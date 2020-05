Villar ormai convince tutti. E Veretout vuole restare

Villar sta conquistando sempre più la fiducia di Fonseca. Il tecnico portoghese ha apprezzato molto l’intelligenza tattica, l’applicazione e la serietà. Villar infatti è stato uno dei giocatori che e si è ripresentato meglio a Trigoria dal punto di vista fisico e Fonseca si sta dedicando a lui anche con delle sedute video personalizzate. Lo spagnolo potrebbe dunque far presto coppia con Veretout, uno degli insostituibili del centrocampo di Fonseca, che nonostante il continuo pressing del Napoli ha ribadito la sua voglia di restare in giallorosso: «Sono molto felice a Roma, voglio rimanere qui il più a lungo possibile - ha detto ieri il francese - lavoro ogni giorno per migliorare, ho ancora molto da imparare».

(Gasport)