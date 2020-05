Via libera ufficiale, ma ai club non basta: linea dura con le tv

Da lunedì sarà concesso il via libera agli allenamenti collettivi, ma non il via alla ripresa del campionato. Il Ministro dello Sport Spadafora lo ha ribadito in serata: «La linea di prudenza è la linea giusta da seguire. Credo che avremo bisogno di almeno un’altra settimana per vedere la curva dei contagi e poi decidere sul campionato». Intanto domani ci sarà un'Assemblea di Lega, in cui si discuterà della questione diritti tv. Le parti ormai sono ferme sulle rispettive posizioni: le tv non salderanno la sesta rata, l’ultima che devono ai club. Anche la posizione delle società è stata messa nero su bianco, e da lì non tornerà indietro: 19 su 20 hanno inviato fatturazione agli stessi broadcaster.

(gasport)