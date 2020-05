Vertonghen, Bonaventura e Pedro: ci siamo

Fonseca non vuole perdere tempo. Il tecnico portoghese ha chiesto di investire su giocatori affidabili e di grandi esperienza. Vorrebbe a tutti i costi la conferma di Smalling, ma la trattativa con il Manchester United è sempre più difficile. Se il riscatto di Smalling diventa complicato, Petrachi, con l’aiuto di Baldini, per sostituirlo ha già individuato il profilo ideale, quello di Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham e che ha dato la disponibilità a trasferirsi in Italia. Restano obiettivi anche Pedro e Bonaventura, entrambi a parametro zero. Per il centrocampista del Milan, Petrachi parla direttamente con Raiola: la Roma resta in vantaggio.

(corsport)