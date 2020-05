Veretout rilancia: «Ipotesi playoff? Ci adatteremo». Allenamenti distanziati in attesa del ritorno alla normalità

Niente partitelle a Trigoria, ma allenamenti a gruppetti distanziati. Il primo passo verso il ritorno alle sedute collettive. Aspettando l'incontro decisivo di giovedì prossimo con il governo per conoscere le date della ripresa del campionato (20 giugno?), la Roma chiuede la prima settimana di lavoro post-emergenza Covid-19. Prima la fase di riatletizzazione dei calciatori, arriveranno in seguito le prove tattiche.

«È importante avere quattro settimane piene di lavoro nelle gambe prima della ripresa — ha spiegato Jordan Veretout a Le Parisien — Un mese di allenamenti mi sembra sufficiente per non esporci al rischio di infortuni». Al francese non sembra dispiacere l’ipotesi playoff per terminare la stagione. «Perché no? Se sarà necessario ci adatteremo, anche se, a mio parere, la soluzione migliore sarebbe quella di giocare le ultime 12 gare».

(La Repubblica)