Veretout: "Finalmente il campo"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Mi manca allenarmi con tutti i miei compagni, spero possa accadere presto». In casa Roma le sedute individuali sono riprese da due giorni, ma Jordan Veretout guarda già avanti e segna sul calendario la data del 18 maggio, giorno in cui potrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo dopo oltre due mesi: «Le prime sensazioni sul campo sono molto buone, sono molto contento di tornare a Trigoria e di rivedere i miei compagni di squadra. Noi - ha detto il francese in un'intervista alla tv ufficiale del club - rispettiamo tutte le norme di sicurezza, poi lavorare in campo mi piace e sono contento. Spero che tra poco potremo nuovamente allenarci tutti insieme, questo è un periodo difficile ma sono felice». Il centrocampista arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina non si ferma però agli allenamenti di gruppo e vuole tornare a giocare in Serie A: «Speriamo di riprendere il campionato in sicurezza, abbiamo fatto un grande lavoro a casa ma sul campo è diverso. Adesso dobbiamo fare tutto con le mascherine e dobbiamo prestare attenzione a essere distanti tra noi. Il pallone mi è mancato tanto».