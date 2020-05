Under in cerca di riscatto e di acquirente

La Roma è in cerca del vero Under. Il turco ha vissuto il 2019 più in infermeria che sul campo, e adesso vuole tornare ai livelli che avevano fatto invaghire di lui mezza Europa soltanto un anno e mezzo fa. I mezzi tecnici non gli mancano, deve riuscire a restare più concentrato su quello che fa in campo. .La Rama vorrebbe riuscire a valorizzare il suo cartellino, magari sfruttando le restanti partite del campionato che dovrebbero essere recuperate. Alla ricerca di plusvalenze per alleggerire il bilancio, Petrachi spera di piazzare prima i vari esuberi, e poi uno tra Kiuivert e Under, sacrifici necessari da studiare in attesa di conoscere le date del calciomercato.

(La Repubblica)