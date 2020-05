Under: classe top, Fonseca lo aspetta. Sarà maxi cessione?

La Roma si aspetta segnali importanti da Under. Il turco, portato nella capitale da Monchi, ha spesso incantato i tifosi con le sue giocate, ma non è mai stato continuo e negli ultimi mesi sembra aver perso lo smalto che aveva fatto impazzire la piazza giallorossa durante il suo primo anno a Roma. Fonseca lo considera un titolare, ma gli chiede di riuscire a incidere di più anche in termini realizzativi. Sulle sue tracce ora ci sono Atalanta ed Everton: durante la prossima sessione di mercato, se non dovesse aver convinto a pieno lo staff tecnico giallorosso, potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili per fare cassa.

(Gasport)