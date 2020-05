Una cinquina di terzini senza futuro

Uno degli obiettivi della Roma in vista del prossimo mercato sarà un terzino destro. I vari Bruno Peres, Santon e Zappacosta non rappresentano la tipologia ideale di calciatore richiesta da Fonseca. Nè tantomeno Karsdorp e Florenzi, ora in prestito. La dimostrazione arriva dal fatto che a nessuno dei citati, Paulo ha dato continuità. Petrachi si sta guardando intorno, A gennaio, dopo il no del Fulham per Christie, era stato fatto un tentativo con il Verona per Faraoni. La richiesta dei gialloblù (7 milioni) era stata però ritenuta eccessiva dal ds che aveva rimandato ogni discorso a fine stagione. Nel frattempo si è fatta spazio l'ipotesi legata a a Tomyasu, valutato 16 milioni. La Roma potrebbe inserire il giovane Riccardi come contropartita, ma anche Jesus.

(Il Messaggero)