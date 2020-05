Un mercato sotto la regia di Raiola

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, la Roma inizia a fare i conti con la prossima sessione di mercato estiva che si prospetta alquanto difficile. Ogni club infatti, a causa dell'emergenza coronavirus che ha gravato non poco sulle casse societarie, dovrà trovare soluzioni alternative per poter scambiare giocatori o acquistarne di nuovi. Per questo motivo i giallorossi sperano in una collaborazione con Mino Raiola, agente di molti giocatori della Roma tra cui Kluivert, Mkhitaryan, Calafiori, Karsdorp e ha contribuito all'arrivo di Under nella Capitale. Inoltre il procuratore gestisce i cartellini di due possibili colpi in entrata del prossimo mercato: Bonaventura e Kean. Non bisogna escludere quindi che proprio lo stesso Raiola potrebbe aiutare il ds Petrachi a concludere questo mercato non solo con i possibili acquisti sopracitati, ma anche trattenendo a Roma Pellegrini e Zaniolo, probabilmente lasciando partire Kluivert e/o Under, giocatori che hanno molto mercato e potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per possibili trattative.

(Il Messaggero)