Un Dzeko da top 5. E' pronto a scalare la storia della Roma

Con l'eventuale ripresa del campionato ripartirà anche la corsa personale di Edin Dzeko per arrivare sul podio giallorosso, che dista solo 9 gol: i suoi 102 gol (in 211 gare con la Roma) contro i 111 di Amadei. Complicato arrivare fino a Pruzzo a quota 138, impossibile raggiungere Totti (307). Nel mirino ora Manfredini (104) e Rodolfo Volk (106). Oggi il bosniaco è al 34° posto per presenze con 211 gare, davanti ha Cafu (218), Amantino Mancini (222) e Ancelotti (227). L'obiettivo realistico è entrare tra i primi 20, che vorrebbe dire superare le 280 gare di Alessandro Florenzi, ma anche le 285 di De Sisti e le 288 di Arcadio Venturi. Tutto questo con una responsabilità e un peso in più: la fascia da capitano.

(Gasport)