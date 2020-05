Ultrà schierati: "No alla ripresa del campionato"

I tifosi della Roma, in attesa di conoscere quale sarà la decisione della Lega in merito alla ripresa o meno della Serie A, nella giornata di ieri hanno esposto in vari luoghi della città diversi striscioni per far comprendere le proprie posizioni. Gli ultrà giallorossi non sono a favore della ripresa, che anzi sarebbe sbagliata vista la situazione che l'Italia sta vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, per non parlare del fatto che riprendere il campionato senza i propri tifosi non dovrebbe avere senso. Intanto la Roma però continua a svolgere le visite mediche ai propri atleti in vista della ripresa degli allenamenti individuali, che riprenderanno domani sui campi di Trigoria.

(La Repubblica)