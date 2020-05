Uefa tempi più stretti. Ma la Champions integrale è possibile

In attesa di conoscere quali saranno le decisione dei vari campionati europei in merito alla ripresa dei vari campionati, almeno quelli che ancora non hanno deciso come Francia, Belgio e Olanda di concludere qui la stagione, la UEFA prova a organizzare il finale di stagione per Champions League ed Europa League. Il numero uno di Nyon infatti, Ceferin, avrebbe detto che la scadenza del 3 agosto per la conclusione dei campionati era solo indicativa, per questo motivo non verrà messa fretta a nessuna Lega nazionale. In tutto questo concludere i due tornei in formato integrale è ancora possibile, la speranza dei vertici della UEFA è quella di veder ripartire i vari campionati il prima possibile, così da occupare il mese di agosto per giocare le ultime partite e non dover ricorrere a una "final four".

(gasport)