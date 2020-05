Tutti in gruppo. E Fonseca ricomincia a fare sul serio

Fonseca è pronto a ricominciare a pieno regime. Da oggi il tecnico inizierà a fare sul serio, privilegiando la parte tattica dopo un paio di settimane in cui, invece, a guidare i calciatori erano stati i preparatori. Dopo quasi tre mesi senza partite i calciatori hanno bisogno di tornare a sentire il sapore della competizione, sia pure a ritmi molto ridotti. Durante queste settimane la squadra è stata monitorata anche dal punto di vista psicologico e una delle cose che gli atleti hanno patito di più è stata proprio l’assenza dell’adrenalina da gare. Per quelle vere e proprie bisognerà aspettare ancora, ma già una partitella a Trigoria, oggi, avrà un sapore speciale.

Non ci saranno Pau Lopez - microfrattura al polso sinistro - e Zaniolo che dovrà aspettare ancora un po’ prima di ricominciare a lavorare in gruppo.

(Gasport)