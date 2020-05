Trigoria riapre: primo step le visite. Tifosi delusi

Trigoria riapre questa mattina, pronta alla ripresa degli allenamenti individuali dopo due mesi di lockdown. Da giovedì, poi i giocatori potranno tornare a correre e a svolgere esercizi di riatletizzazione, uno per volta. La Roma, tramite un tweet, ha ringraziato la Regione Lazio per aver autorizzato la ripresa dell'attività sportiva. Il tono enfàtico e quasi liberatorio però non ha però fatto piacere ai tifosi, molto critici nei commenti postati sotto il comunicato. Al club si imputa scarsa sensibilità rispetto al momento che la popolazione sta vivendo. In molti infatti contestano le pressioni di alcuni presidenti della serie A facendo notare una mancanza di empatia con i problemi di tutti, spingendo verso un calcio a porte chiuse che la gente non vuole. E i sostenitori giallorossi non sono certo entusiasti che la Roma vada dietro alla battaglia di Lotito, da sempre in prima linea per la ripresa del campionato.

(La Repubblica)