Trigoria riapre oggi via alle visite mediche

La Roma è pronta a rimettersi in moto. Tra oggi e mercoledì i giocatori svolgeranno le visite mediche a Trigoria e giovedì riprenderanno gli allenamenti individuali. All'interno del Fulvio Bernardini saranno a disposizione tre campi su sei, tre spogliatoi, 36 camere con bagno privato , due ristoranti, un centro termale e un'area relax. Insomma, tutto quello che serve per poter affrontare in pieno distanziamento sociale la ripresa.

Rispetto al passato, niente più pranzo di gruppo e anche lo spogliatoio perderà la sua sacralità pre e post seduta. I giocatori si spoglieranno e si faranno le docce singolarmente nelle loro camere. Per quanto riguarda gli allenamenti, gli atleti saranno suddivisi sui tre campi a disposizione (tra mattina e pomeriggio), distanziati tra di loro di almeno una decina di metri. Inoltre all'interno del Bernardini vigerà la regola del monouso che si estenderà sia alle stoviglie che ai materiali utilizzati nell'attività fisica. Al centro termale, invece, potranno accedere solo i giocatori infortunati, rispettando una turnazione per evitare assembramenti.

(Il Messaggero)