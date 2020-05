Trigoria riapre ma la Sud protesta: «Stop alla serie A»

LEGGO (F. BALZANI) - Trigoria riapre, il campionato forse. Ma gli ultras non ci stanno. A 24 ore dall’inizio degli allenamenti individuali in casa Roma tiene banco la presa di posizione della curva Sud che ieri in diversi punti della capitale ha esposto striscioni di protesta per l’eventuale ripresa della serie A in pieno dramma coronavirus. «C’è chi muore, chi soffre e chi lucra: stop al campionato» oppure «Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi» sono solo alcuni dei testi che vanno in contrapposizione col pensiero della società che assieme alla Lazio si è tanta esposta per la ripresa del campionato. Mercato: è assalto a Boga ma solo dopo le cessioni di Under e Kluivert.