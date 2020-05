Dopo 3 settimane di lavoro individuale, a gruppetti distanziati, per riatletizzare il gruppo, ieri a Trigoria spazio agli esercizi collettivi: tiri in porta, torelli di riscaldamento e partitelle. Il tutto si è svolto rispettando il divieto di utilizzare gli spazi comuni fuori dal campo, come spogliatoio e ristorante.

(La Repubblica)