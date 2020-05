Trigoria è pronta. "Riprendiamo piano"

Trigoria è pronta a riaccogliere la Roma. Da mercoledì il centro sportivo giallorosso riaprirà i battenti, accogliendo i giocatori che a scaglioni potranno individualmente tornare ad allenarsi. Sono tre i campi in erba attualmente disponibili al "Fulvio Bernardini", più la possibilità di utilizzare la palestra, consentendo di fare turni di un'ora circa, all'interno dei quali riprenderà la fase di riatletizzazione per quattro giocatori alla volta. Niente lavoro di gruppo e partitelle, ovviamente, neanche corsette in compagnia, ma allunghi e corsa individuale sui campi. Poi via a casa appena finito, anche se il centro sportivo romanista è attrezzato con camere fornite di bagni personali. Ai giocatori della Roma sono già stati effettuati i tamponi in collaborazione col Campus Biomedico, test che verranno ripetuti periodicamente.

(La Repubblica)