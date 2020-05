Trigoria: da stamane allenamenti su tre campi

Si ricomincia. Oggi la Roma si ritroverà a Trigoria per ricomincia l'attività di riatletizzazione della squadra che, dopo aver misurato la temperatura e l'ossimetria, sarà suddivisa in tre gruppi, allenandosi solo in mattinata su tre campi diversi. Nuno Romano nei primi giorni porterà avanti un programma di riattivazione muscolare per poi dar seguito ad una vera e propria mini-preparazione. Monitorati soprattutto i flessori. Dopo 60 giorni di bike e tapis roulant, la retrazione dei muscoli è scontata. Serviranno dunque esercizi specifici per evitare infortuni.

(Il Messaggero)