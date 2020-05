Trattenere Smalling, missione quasi disperata

La sua grande stagione da una parte, le richieste sempre del Manchester United per il riscatto dall’altra: due fattori che hanno complicato notevolmente le possibilità di una permanenza alla Roma di Chris Smalling.

I 20 milioni chiesti dal Man Utd sono considerati troppi, e per lo stesso motivo negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato a Juventus e Inter. La società giallorossa cercherà in tutti i modi di trattenerlo – lui e la moglie si trovano benissimo a Roma – ma sta guardandosi intorno in caso di fallimento della trattativa. Tra le alternative Dejan Lovren, che già la scorsa estate era stato vicinissimo alla Roma. Il piano B è Jan Vertonghen, centrale belga di 33 anni che a fine stagione si libererà dal Tottenham a parametro zero.

