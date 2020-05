Trasferte e gestione delle partite. La Figc pensa già alla "fase tre"

Sugli allenamenti di squadra la Figc aspetta segnali e, intanto, si spinge oltre con due mosse che guardano al prossimo futuro. Prima: oggi, la commissione medica federale si riunirà via telefono per gettare le basi di un nuovo protocollo, quello sulla fase più delicata e relativa alla gestione delle trasferte e delle partite. Secondo: con un comunicato, la Figc ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno recependo quanto previsto nell’ultimo provvedimento del premier Giuseppe Conte. Il secondo punto, annunciato in modo tanto formale quanto perentorio, ha dato, immediatamente, fiato a quei club che hanno votato contro alla possibile ripresa il 13 giugno indicandola data del 20 come quella più logica. Il 13 giugno rimane, però, il momento a cui pensano Lega e Figc per rivedere in campo la serie A dopo l’auspicabile parere positivo degli scienziati governativi alla ripresa in sicurezza della stagione.

(La Stampa)