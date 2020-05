Tra Pallotta e Friedkin adesso i conti sono tutti da rifare

Per Pallotta trovare nei prossimi mesi un'intesa con Friedkin sul prezzo della Roma (asset ora crollato) potrebbe rivelarsi un'impresa quasi impossibile. Sia per la perdita di valore che per le prospettive future della società. A giugno, il bilancio si assesterà intorno ai 110 e, in vista del del break-even del 2021, il modo più efficace di rientrare potrebbero essere come sempre le cessioni dei giocatori (Kluivert, Under, Cristante, Schick, Florenzi e Riccardi).

Senza Friedkin le strade da percorrere sarebbero due: o un inevitabile ridimensionamento, oppure Pallotta dovrà trovare altri soci.

(Il Messaggero)