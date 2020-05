Totti lancia Under: «Tiro pazzesco, può diventare un top»

La benedizione di Totti a Under serve un assist alla Roma. L'ex capitano giallorosso infatti ha speso parole importanti per l'esterno di Fonseca («Da fermo calcia come Recoba, è impressionante. Può diventare un top player, è cattivo, ti punta, va in profondità»), che hanno fatto felice il giocatore e hanno fatto impazzire i tifosi turchi. Le parole di Totti potrebbero avere un effetto rampa di lancio per quanto riguarda l'interesse sul giocatore, che dovrebbe essere la prima plusvalenza da mettere a bilancio. Costato 15,5 milioni, dopo tre anni il suo valore è stato ammortizzato per oltre il 60% e nelle casse del club Under è pronto a portare almeno venti milioni. Ossigeno per il bilancio.

(Gasport)