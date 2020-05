Totti e il no a Ilary: "Anche lei mi spingeva al Real Madrid"

«Anche Ilary mi spingeva al Real Madrid, che mi avrebbe dato tutto tranne la fascia di capitano, che era di Raul», ha raccontato Francesco Totti alla rivista spagnola “Libero”, ma alla fine ha dato ascolto al suo cuore. Domenica, con cappello e mascherina neri, l'ex 10 giallorosso si è goduto il centro di Roma con Ilary.

«Mi inorgoglisce tutto questo anche perché il rapporto con i romani va oltre il calciatore. Essere cresciuto con una sola squadra mi ha aiutato a capire tante cose e questo per me è speciale, perché sono sempre stato tifoso della Roma, è sempre stato il mio sogno giocare con il numero dieci e la fascia di capitano con quei colori. Una volta che sono riuscito a ottenerlo, quel sogno, me lo sono tenuto stretto. Questa è la mia specialità. Roma per me è la città più bella del mondo, non la cambierei con nessun’altra», ha aggiunto.

(Gasport)