Totti ascolta l'«amico» Toni e si maschera per andare in centro

IL TEMPO (F. SCHITO) - Un giro nel cuore della capitale. Per lui che di Roma è stato l'ottavo re, sarebbe dovuta essere una formalità e invece per Francesco Totti, visitare i monumenti della Città Eterna è stato un piccolo sogno realizzato. L'aveva anticipato in una della tante dirette Instagram che ha fatto con amici calciatori ed ex compagni. «Ma tu l'hai mai vista Roma? Mettiti la mascherina, no?», la domanda di Luca Toni. «Mai, ti giuro, non posso. Mi fermano, anche in motorino, riconoscono come cammino».

E quindi? Quale occasione migliore del post quarantena per camuffarsi e godersi la bellezza della sua città dopo il consiglio dell'amico. Così domenica è stato il grande giorno: Totti e Ilary nel cuore della capitale. Le testimonianze fotografiche e filmate sono state pubblicate dallo stesso capitano e dalla moglie Ilary, compagna di avventura in questa gita alla scoperta delle bellezze di Roma. Complice la raccomandazione di utilizzare le mascherine e con l'aiuto di un cappellino nero, Totti e signora hanno potuto camminare inosservati tra i turisti, nonostante la bellezza di Ilary difficilmente possa passare inosservata. I due hanno raggiunto via del Corso in motorino insieme a una coppia di amici per poi fare i turisti nella capitale visitando alcuni tra i luoghi più simbolici della Città Eterna. Una lunga passeggiata nel cuore della capitale passando per il Pantheon, piazza Navona, Fontana di Trevi e tanti altri dei luoghi simbolo della romanità.

L'ex numero 10 ha spesso raccontato quanto gli mancasse poter girare per Roma e quanto gli sarebbe piaciuto fare una passeggiata tra i monumenti immortali della sua città, così si è tolto questo sfizio, postando - una volta rientrato - le foto della sua avventura su Instagram e commentando così: «Detto... fatto!». Ed ecco dunque la foto con la moglie accanto a una insolita deserta Fontana di Trevi - con mascherine sempre indossate - e i video della bionda conduttrice nei pressi del Pantheon: una domenica insolita per Totti, ormai a quasi tre anni dall'addio alla Roma ma sempre presente nel cuore dei suoi tifosi.