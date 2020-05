Tor di Valle, il magnate ceco non compra più

Altro ostacolo per il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Congelata la trattativa per l'acquisizione delle società di Luca Parnasi da parte di Radovan Vítek, imprenditore ceco e azionista di maggioranza di CPI Property Group. A confermare lo stop è Martin Nemecek, direttore generale di CPI: «L'operazione è ora completamente rinviata. Abbiamo discusso, ma non abbiamo assunto alcun impegno - le sue dichiarazioni di ieri -. Alle condizioni finanziarie di cui avevamo parlato, non è possibile concludere l'accordo».

A fine dicembre gli emissari di Vitek si erano presentati al Comune di Roma, nella sede del dipartimento Urbanistica, per chiedere informazioni sulla complessa operazione stadio. I dirigenti del Campidoglio, all'epoca, non si erano sbilanciati.

I privati avrebbero voluto allentare il vincolo della «contestualità» tra opere private e pubbliche, in particolare per le corse della Roma-Lido, vincolo che però alla fine è rimasto, anche se la bozza della convenzione prevede che si faccia un check sullo stato di avanzamento dei lavori un anno prima del termine. Il vero nodo è politico: la maggioranza di Virginia Raggi è spaccata sul progetto. I tecnici del Dipartimento Urbanistica hanno ormai terminato il lavoro. Ma tra gli esponenti M5S in Campidoglio molti non vorrebbero riaprire il dossier prima delle elezioni.

(Il Messaggero)