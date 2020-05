Toninho Cerezo: “Fonseca ha grandi qualità. E punto ancora su Dzeko”

GASPORT - Toninho Cerezo, pilastro della nazionale brasiliana battuta dall’Italia nel Mondiale 1982, poi diventato idolo di Roma e Sampdoria, dalla tenuta di Minas Gerais rivive la sua carriera senza dimenticare il calcio di oggi. Queste alcune delle sue parole:

(...) Sono sei anni dalla scomparsa di Boskov, che vi guidò a quello storico Scudetto.

«Sapeva gestire il gruppo senza difficoltà. Era una rosa piccola ma di qualità. Il presidente Paolo Mantovani, che aveva cuore enorme, riuscì a mettere insieme ottimi giocatori».

E la Roma attuale?

«Fonseca ha le qualità per allenarla. Conosco Dzeko dai tempi del Manchester City: giocatore di personalità forte. Bravo nel gioco aereo e in quello rasoterra. La tifoseria della Roma per me rimarrà indimenticabile. È una cosa indescrivibile. Dopo la finale di Coppa Campioni che perdemmo ai rigori in 70mila cantavano “Grazie Roma”».

Come fu lavorare con Liedholm?

«Gli piacevano molto i brasiliani. E gli piaceva il calcio tecnico, mettendo sotto gli avversari, usava tanto la psicologia coi giocatori. Alla Roma ci faceva giocare a zona nel 4-4-2. Con una squadra più tecnica, marcando a zona si corre meno».