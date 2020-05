Test sierologici e tamponi rapidi: la tecnologia in aiuto dello sport

Per ripartire e concludere la stagione, la Serie A ha bisogno di test rapidi. E gli strumenti per realizzarli esistono, come quelli del protocollo utilizzato dalla clinica Villa Stuart, come spiega il responsabile scientifico Fabrizi Pignozzi: "Qui il percorso viene sottoposto regolarmente a test seriologico rapido per il Covid-19 con metodologia a fluorescenza con prelievo capillare". Una metodologia in grado di esaminare un tampone in 20 minuti contro le 6-24 ore degli altri metodi. Un test che permetterebbe al calcio di tornare in campo con sicurezza.

(Il Messaggero)