Tamponi, test e tattica: ecco le tre «T» giallorosse

Per la prima volta in due mesi ha avuto gran parte della rosa a disposizione. E ora, dopo due settimane di ripresa, Paulo Fonseca e il suo staff hanno iniziato a spingere il piede sull’acceleratore. E dalla prossima settimana anche i ragazzi della Primavera potranno dare una mano. sabato sono previste le visite mediche, da martedì anche i calciatori di mister De Rossi torneranno in camp

Ieri i giocatori e lo staff sono stati sottoposti ad un altro ciclo di tamponi, tutti negativi (i primi c’erano stati già a fine aprile), mentre i test sierologici vengono fatti a settimane alterne. Dzeko e compagni sono monitorati e testati costantemente, i contatti ridotti al minimo, utilizzano materiale monouso e costantemente igienizzato, palloni compresi, si fanno la doccia, si cambiano in camere singole e poi vanno direttamente a casa.

Nel frattempo, Fonseca pensa al lavoro sul campo e ha provato la difesa a tre, con Fazio alternato a Cetin insieme a Mancini e Smalling, Intanto Perotti e Pau López sono in netta ripresa. Il portiere spagnolo, in particolare, ha ancora qualche giorno di lavoro atletico davanti, per poi tornare a lavorare a pieno ritmo in campo dalla prossima settimana.

(Gasport)