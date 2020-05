Taglio stipendio allo staff giovanile

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma continua ad alleggerire i costi a bilancio. Dopo aver trovato un accordo con i calciatori e con lo staff della prima squadra per un risparmio pari a 30 milioni di euro (i dirigenti hanno rinunciato ad una mensilità), la società di Trigoria ha deciso di tagliare gli stipendi dei membri degli staff del settore giovanile. La riduzione per osservatori, allenatori e i vari collaboratori non è lineare, ma dipende dal tipo di contratto e in alcuni casi arriva a toccare anche la quota del 30% mensile. La Roma contestualmente ha però comunicato a tutti il rinnovo per la prossima stagione. Intanto da stamattina Fonseca continuerà a dirigere gli allenamenti individuali in attesa della validazione dell'accordo tra la Serie A e il Governo. Il club giallorosso rispetterà tutte le prescrizioni del nuovo Dpcm e ha deciso di sottoporre i calciatori e l'intero staff al quarto ciclo di tamponi, continuando a seguire il protocollo avviato con il Campus Biomedico, ideato con lo scopo di tenere costantemente sotto controllo il gruppo. Dopo la seduta Dzeko e compagni torneranno a casa: non è previsto alcun ritiro.