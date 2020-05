Svolta storica: l'Ifab da l'ok ai 5 cambi. La Figc dirà sì nel consiglia

Svolta in arrivo per quanto riguarda il calcio: si stanno per aprire ufficialmente le porte alle 5 sostituzioni nel corso di una partita. Il via libera dell'International Board è infatti arrivato e la Bundesliga potrebbe essere la prima a sperimentare la novità. Sono quindi possibili da oggi 5 cambi (6 nei casi di supplementari) invece dei soliti 3, in risposta al potenziale aggravio fisico per i calciatori nell’eventuale ripartenza post-virus.

Si tratta comunque di una modifica non obbligatoria all’articolo 3. Saranno gli organizzatori dei tornei a decidere se applicarla o meno. Lo farà la Figc, da sempre in prima linea nel chiedere più sostituzioni: approvazione nel prossimo Consiglio. Inoltre la modifica sarà temporanea: la nuova regola sarà applicabile nei tornei in corso nel 2020, o la cui fine sia comunque prevista entro il 31 dicembre. Il Board s’è lasciato uno spiraglio per un eventuale prolungamento fino a fine 2021, come da proposta Fifa. Si dovrà valutare in base ai calendari e alla necessità.

