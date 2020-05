Svolta Dzeko-Mkhitaryan per sognare la Champions

Alla ripresa del campionato la Roma avrà bisogno di gol per sperare di recuperare posizioni e qualificarsi alla prossima Champions.I gol della Roma finora sono stati infatti affidati alla coppia formata da Dzeko (12) e Mkhitaryan (6). In tutto 18 reti, non una cifra da capogiro. E forse alla squadra di Fonseca sono mancate proprio le tante reti dei suoi attaccanti. Analizzando le coppie-gol regine del campionato, quella giallorossa è almeno dieci reti sotto qualsiasi delle quattro squadre che la precedono.

Mkhitaryan è stato a lungo infortunato e se avesse giocato di più, i numeri sarebbero migliori. Ma è gli altri attaccanti che hanno giocato al suo posto non hanno fatto faville: Zaniolo e Kluivert sono a 4 gol, Perotti e Under a 3 mentre Kalinic ha dato segnali di vita solo nell’ultima partita di Cagliari. Per il futuro, presente e immediato, bisognerà lavorare anche su questo per sperare di qualificarsi in Champions.

(Gasport)