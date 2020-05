Sulla destra spunta Odriozola

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tra i ruoli su cui si stanno concentrando gli sforzi di mercato della Roma c'è quello di terzino destro, una casella in cui si sono alternati Florenzi, Spinazzola, Santon, Peres e (per una manciata di minuti) Zappacosta. In attesa di poter valutare meglio il laterale arrivato dal Chelsea i giallorossi stanno scandagliando il mercato. Tra i nomi offerti e apprezzati dalle parti di Trigoria c'è quello di Odriozola, ceduto in prestito secco dal Real Madrid al Bayern Monaco a gennaio.

Lo spagnolo classe 1995, salito alla ribalta con la Real Sodedad che lo ha ceduto ai blancos per 30 milioni, non ha trovato spazio in Baviera, accumulando appena 70 minuti complessivi ed 1 presenza da titolare, quando Pavard (il titolare) era squalificato. Nella prossima stagione Odriozola tornerà in Spagna, ma difficilmente resterà al Real, che riaccoglierà Hakimi dopo il prestito al Borussia Dortmund. La Roma proverà a fare un tentativo. Non si placano intanto le voci su Calafiori, che interessa a diverse squadre: il ragazzo vorrebbe restare in giallorosso, con la speranza di avere maggiore considerazione da Fonseca.