Stadio Roma, Raggi: "A breve la decisione. Tor di Valle non è un cantiere qualunque"

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dello Stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle: "Quello di Tor di Valle non è un cantiere come gli altri. Vorrei ricordare che sullo stadio è intervenuta la Procura. A breve scioglieremo le riserve. Intanto grandi imprese internazionali stanno investendo a Roma. Lo Sdo lo abbiamo sbloccato. Il Print di Pietralata pure. I cantieri di Roma non si sono mai fermati".

(La Repubblica)