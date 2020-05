Spunta l'ipotesi del concordato fallimentare per il mattone di Parnasi

II mercato del real estate sta soffrendo l'impatto del coronavirus. Al punto che anche deal che parevano definiti prima dello scoppio della pandemia ora sono fortemente a rischio. Come l'affare che da mesi vede impegnato l'imprenditore ceco Radovan Vitek in merito all'acquisto delle società immobiliari che facevano riferimento alla famiglia Parnasi: Capital Dev, Parsitalia e la Eurnova, titolare del progetto e dei terreni per la realizzazione del nuovo stadio della Roma.

Ora per la galassia Parnasi il rischio è quello di finire in default. Come riferiscono più fonti finanziarie a MF-Milano Finanza, Unicredit, banca esposta complessivamente (gross book value) per 530 milioni con le società degli immobiliaristi romani, nonché azionista unico di Capital Dev, sta valutando il da farsi per trovare una via d'uscita da un percorso di risanamento e ristrutturazione alquanto complesso. E dalle ultime novità emerse in queste ore pare che una delle opzioni sul tavolo sia quella della possibile richiesta di un concordato fallimentare di Parsitalia (già in liquidazione), Capital Dev ed Eurova. Una prospettiva che preoccupa il mercato e che al momento vede Unicredit spettatore interessato vista la forte esposizione.

(MF-Milano Finanza)