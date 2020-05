Sprint finale, la storia si veste di giallorosso

Vista la situazione finanziaria del club, conquistare il quarto posto farebbe tutta la differenza del mondo. Non è la prima volta che i giallorossi si trovano a rincorrere uno slot in Champions League. Nei finali di stagione degli ultimi quattro tornei, nelle ultime 12 partite (guarda caso quanto manca al termine del campionato), la Roma ha dato il meglio di sé: nel 2015/16 9 vittorie e 3 pareggi; 9 successi, 2 'x' e una sconfitta nella stagione successiva con qualificazione diretta in Champions a discapito del Napoli; nel 2017/18 8 vittorie, 3 pari e una sconfitta; solo nella passata stagione il trend si interrompe con la Roma che raccoglie 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

A Trigoria, intanto, proseguono gli allenamenti individuali (out Pau Lopez e Perotti) con la comparsa anche del pallone nel rispetto delle misure di sicurezza. Mentre Rick Karsdorp lancia un appello: «Lo scorso anno Fonseca mi disse subito che ero libero di andarmene. Ora vorrei una seconda chance».

(Il Messaggero)