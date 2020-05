Spadafora, il ministro dello Sport che odia lo sport (soprattutto il calcio)

Dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora bisogna aspettarsi di tutto. In questA crisi causa Covid-19, il ministro ha inanellato una gaffe dietro l'altra. Dalla proposta di Juve-Inter in chiaro, ignorando i diritti tv della Serie A, fino alle dichiarazioni poco rassicurevoli sulla ripresa del campionato: "Saranno i presidenti a chiedermi lo stop". Per ultimo le dichiarazioni di domenica sera: "Di riprendere il campionato non se ne parla". Più parti politiche hanno provato a metterlo in riga, da Renzi a Salvini. Ma restano misteriosi i suoi rancori nei confronti del calcio, che è la quinta industria italiana con un fatturato di 5 mld. Quel che è certo è che è inaccettabile che il Ministro dello Sport diventi il ministro contro il calcio.

(il giornale)